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16:57, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о влиянии командиров ЧВК «Вагнер» на Пригожина

Президент Белоруссии Лукашенко: на Евгения Пригожина влияли командиры ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал от том, как на главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина влияли командиры ЧВК. Об этом он высказался после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу Вооруженных сил республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко указал на то, что только вернувшиеся с фронта бойцы ЧВК «видели тысячи своих погибших ребят» и были очень обижены, в особенности командиры.

«И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог», — заявил глава республики.

Президент Белоруссии также пересказал начало разговора с главой ЧВК «Вагнер» 24 июня. По его словам, первые 30 минут они общались исключительно матом.

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    Георгий Нестеров
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