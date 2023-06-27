Лукашенко пересказал начало матерного разговора с Пригожиным

Лукашенко рассказал, что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пересказал начало разговора с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который состоялся 24 июня. По словам главы государства, первые 30 минут они общались исключительно матом. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В 11.00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку. То есть [заместитель министра обороны России Юнус-Бек] Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" — "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, первые полчаса разговора прошли «исключительно на матерном языке». «Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — сказал глава государства.

О начале мятежа ЧВК «Вагнер» стало известно в ночь на 24 июля. Пригожин заявил, что российские войска якобы обстреляли позиции бойцов ЧВК в тылу. Позже вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также выдвинулись колоннами в сторону Москвы.

В тот же день пресс-служба Лукашенко сообщила, что белорусский президент провел переговоры с Пригожиным. По их итогу глава ЧВК принял решение вернуться в тыловые лагеря.

