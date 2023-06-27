«Если рухнет Россия, мы останемся под обломками». Что Лукашенко рассказал о мятеже Пригожина?

Президент Белоруссии Лукашенко предрек смуту в России в случае успеха мятежа ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о мятеже ЧВК «Вагнер». Его выступление опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, многие белорусы внимательно наблюдали за происходившими событиями и воспринимали их эмоционально, потому что «отечество у нас одно».

Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем Александр Лукашекно Президент Белоруссии

Белорусский лидер сообщил, что приказал привести армию страны в полную боевую готовность.

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По его словам, все участники событий несут свою долю ответственности за случившееся, так как «упустили ситуацию». «Мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — подчеркнул он.

Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из [президента России Владимира] Путина, ни из [главы ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина Александр Лукашекно Президент Белоруссии

По словам Лукашенко, смута в России была бы выгодна Западу. Угроза нового глобального конфликта «никогда не была так близка, как сегодня», сказал он. «Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей», — добавил белорусский лидер.

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По его словам, оппозиция, находящаяся за рубежом, готовилась к вооруженному мятежу в республике на фоне событий в России, но произошел фальстарт. «Беглые наши засуетились. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться», — рассказал Лукашенко.

При этом он отметил, что цветные революции не происходят в странах беспричинно, однако конкретных условий для их начала Лукашенко не назвал. Он также заявил, что сегодня гражданам необходимо пройти новое «испытание на прочность». «Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. (...) Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — утверждает президент Белоруссии.

Мятеж ЧВК «Вагнер» произошел 23-24 июня, они заняли центр Ростова-на-Дону и двинулись к Москве

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу к тем, кто преградит путь бойцам ЧВК, занявшим здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установили блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных участников компании двинулись в сторону Москвы.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. В военном ведомстве назвали эти заявления информационной провокацией. 24 июня Пригожин после переговоров с Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» преследовать не будут.