Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 27 июня 2023Бывший СССР

«Если рухнет Россия, мы останемся под обломками». Что Лукашенко рассказал о мятеже Пригожина?

Президент Белоруссии Лукашенко предрек смуту в России в случае успеха мятежа ЧВК «Вагнер»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о мятеже ЧВК «Вагнер». Его выступление опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, многие белорусы внимательно наблюдали за происходившими событиями и воспринимали их эмоционально, потому что «отечество у нас одно».

Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем

Александр ЛукашекноПрезидент Белоруссии

Белорусский лидер сообщил, что приказал привести армию страны в полную боевую готовность.

Лукашенко призвал не делать из него героя

По его словам, все участники событий несут свою долю ответственности за случившееся, так как «упустили ситуацию». «Мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось», — подчеркнул он.

Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из [президента России Владимира] Путина, ни из [главы ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина

Александр ЛукашекноПрезидент Белоруссии

По словам Лукашенко, смута в России была бы выгодна Западу. Угроза нового глобального конфликта «никогда не была так близка, как сегодня», сказал он. «Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко заявил об опасности госпереворота в Белоруссии

По его словам, оппозиция, находящаяся за рубежом, готовилась к вооруженному мятежу в республике на фоне событий в России, но произошел фальстарт. «Беглые наши засуетились. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться», — рассказал Лукашенко.

Материалы по теме:
«Затаил обиду» Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
«Затаил обиду»Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
26 июня 2023
Уголовное дело против Пригожина прекратят, основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. Чем закончился мятеж?
Уголовное дело против Пригожина прекратят, основатель ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию. Чем закончился мятеж?
24 июня 2023

При этом он отметил, что цветные революции не происходят в странах беспричинно, однако конкретных условий для их начала Лукашенко не назвал. Он также заявил, что сегодня гражданам необходимо пройти новое «испытание на прочность». «Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. (...) Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей», — утверждает президент Белоруссии.

Мятеж ЧВК «Вагнер» произошел 23-24 июня, они заняли центр Ростова-на-Дону и двинулись к Москве

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу к тем, кто преградит путь бойцам ЧВК, занявшим здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установили блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных участников компании двинулись в сторону Москвы.

Материалы по теме:
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону, военные и танки на улицах. Что происходило в городе, который захватила ЧВК «Вагнер»
Мятеж Пригожина в Ростове-на-Дону, военные и танки на улицах. Что происходило в городе, который захватила ЧВК «Вагнер»
24 июня 2023
Будущее ЧВК «Вагнер», цели мятежа и попытка врагов России внести смуту. Главное из обращения Путина к россиянам
Будущее ЧВК «Вагнер», цели мятежа и попытка врагов России внести смуту. Главное из обращения Путина к россиянам
26 июня 2023

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. В военном ведомстве назвали эти заявления информационной провокацией. 24 июня Пригожин после переговоров с Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» преследовать не будут.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    «Если рухнет Россия, мы останемся под обломками». Что Лукашенко рассказал о мятеже Пригожина?
    Дания отказалась снижать требования по вступлению в ЕС для Украины
    Жительница Подмосковья голыми руками забила мужа до смерти
    Эстония объявила о создании механизма передачи российских средств Украине
    Дания начала подготовку украинских пилотов F-16
    Известный хореограф снова обвинил Майкла Джексона в педофилии
    Россияне скупали криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер»
    Россияне назвали отсутствие обручального кольца причиной разлада в паре
    Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
    В Петербурге из земли забил фонтан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.