Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 27 июня 2023Из жизни

Женщина забеременела «по почте»

The Sun: в США невеста заключенного забеременела после получения спермы по почте

Неша, американская пользовательница социальной сети TikTok, заявила, что забеременела после получения по почте спермы своего жениха Твинно, отбывающего тюремный срок. Об этом сообщает The Sun.

Невеста заключенного утверждает, что жених отправил ей свою сперму письмом. После этого женщина якобы сделала тест на овуляцию, а затем воспользовалась приспособлением, похожим на шприц с трубкой, чтобы самостоятельно себя оплодотворить.

Неша считает, что ей удалось забеременеть. Пользователи, посмотревшие ее видео, были удивлены этой историей, а некоторые попросили подробнее рассказать о процессе зачатия. «Скоро я выложу пошаговую инструкцию», — дала обещание Неша.

В обычных условиях сперматозоиды, оказавшиеся вне организма человека, погибают в течение нескольких минут. Для более длительного хранения требуются сверхнизкие температуры, как правило, достигаемые за счет использования жидкого азота.

Ранее сообщалось, что в США в отделении интенсивной терапии одновременно забеременели 11 медсестер и секретарь. Сообщается, что 12 женщин находились на разных сроках, но в какой-то момент одновременно были беременными.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму назвали причину разрушения Украины
    Стало известно о разногласиях Польши и Германии
    Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл в сети отвратительным
    В ЛНР рассказали об использовании ВСУ химических боеприпасов при ударе по ВС РФ
    Черничный бум начался в Подмосковье
    В Европе заявили о возможном бойкоте Volvo из-за украинских санкций
    Минобороны заявило о начале летно-тактических учений истребителей над Балтикой
    Женщина разбогатела на работе уборщицы в нижнем белье и поделилась опытом
    Аналитик рассказал о динамике спроса на нефть
    Назван чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП автомобиль
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.