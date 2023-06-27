Женщина забеременела «по почте»

The Sun: в США невеста заключенного забеременела после получения спермы по почте

Неша, американская пользовательница социальной сети TikTok, заявила, что забеременела после получения по почте спермы своего жениха Твинно, отбывающего тюремный срок. Об этом сообщает The Sun.

Невеста заключенного утверждает, что жених отправил ей свою сперму письмом. После этого женщина якобы сделала тест на овуляцию, а затем воспользовалась приспособлением, похожим на шприц с трубкой, чтобы самостоятельно себя оплодотворить.

Неша считает, что ей удалось забеременеть. Пользователи, посмотревшие ее видео, были удивлены этой историей, а некоторые попросили подробнее рассказать о процессе зачатия. «Скоро я выложу пошаговую инструкцию», — дала обещание Неша.

В обычных условиях сперматозоиды, оказавшиеся вне организма человека, погибают в течение нескольких минут. Для более длительного хранения требуются сверхнизкие температуры, как правило, достигаемые за счет использования жидкого азота.

Ранее сообщалось, что в США в отделении интенсивной терапии одновременно забеременели 11 медсестер и секретарь. Сообщается, что 12 женщин находились на разных сроках, но в какой-то момент одновременно были беременными.

