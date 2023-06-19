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12:52, 19 июня 2023Из жизни

11 медсестер и секретарь одновременно забеременели в одной больнице

Today: в американской больнице одновременно забеременели 11 медсестер и секретарь

Фото: Amr Taha / Unsplash

В отделении интенсивной терапии американской больницы в Вирджинии одновременно забеременели 11 медсестер и секретарь. Об этом рассказало издание Today.

Сообщается, что 12 женщин находились на разных сроках, но в какой-то момент одновременно были беременными. На момент публикации заметки некоторые из медсестер уже родили, а остальные ждут появления детей на свет. Одна сотрудница больницы родила в марте, другая — в мае, четыре ребенка появятся на свет в июле, три — в августе, а рождение еще двух ожидается в октябре и ноябре.

Пресс-служба больницы сообщила, что подобного бэби-бума в стенах учреждения еще не было. Известно, что пять женщин ждут или уже родили первенцев, одна ожидает пятого ребенка.

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Женщины признаются, что они стали дружить еще крепче и как никогда чувствуют себя одной командой. Они подменяют друг друга, если кому-то нужно отлучиться на прием к гинекологу, обсуждают имена детей и самочувствие.

Медсестры отметили, что их массовая беременность поднимает настроение пациентам. «Мы вместе смеемся над таким совпадением», — признались беременные.

Ранее сообщалось о 43-летней австралийке, которая в течение 24 лет была уверена, что не может иметь детей. Распрощавшись с мечтой стать матерью, она неожиданно родила мальчика.

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    Вера Владзиевская
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