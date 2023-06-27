Лукашенко опроверг слухи о готовящейся ЧВК «Вагнер» провокации к саммиту НАТО

Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не готовит провокацию из Белоруссии к саммиту НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» готовит провокацию к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко прокомментировал один из появившихся недавно слухов о том, что приезд вагнеровцев в Белоруссию — это «очередная миссия по заданию Кремля».

«Значит, он (глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин — прим. «Ленты.ру») у нас по заданию Кремля, в ходе которого может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе? Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных», — заявил президент.

По словам главы государства, его военные могут совершить любую провокацию по его приказу, но Минску это не нужно. «Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости», — добавил он.

Ранее Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии задумываются о сотрудничестве с военной компанией.