Путин проведет встречу с руководителями СМИ

Песков заявил, что Путин вечером 27 июня проведет встречу с руководителями российских СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вечером во вторник, 27 июня, проведет встречу с руководителями отечественных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ», — сказал пресс-секретарь главы государства. По его словам, на мероприятии будут присутствовать и традиционные электронные СМИ, и новые издания.

Песков отметил, что аналогичная встреча с руководителями СМИ проводилась около месяца тому назад. Однако тогда Путин в связи с плотным графиком не смог уделить представителям прессы необходимое время, и у них осталось много вопросов, указал представитель Кремля.