Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:58, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Путин проведет встречу с руководителями СМИ

Песков заявил, что Путин вечером 27 июня проведет встречу с руководителями российских СМИ

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вечером во вторник, 27 июня, проведет встречу с руководителями отечественных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

«Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ», — сказал пресс-секретарь главы государства. По его словам, на мероприятии будут присутствовать и традиционные электронные СМИ, и новые издания.

Песков отметил, что аналогичная встреча с руководителями СМИ проводилась около месяца тому назад. Однако тогда Путин в связи с плотным графиком не смог уделить представителям прессы необходимое время, и у них осталось много вопросов, указал представитель Кремля.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    Кремль заявил об исполнении данных участникам мятежа обещаний
    Напавший на дачников россиянин с гарпуном воровал электричество у соседей
    Посол России заявил об интересе сербов к вступлению в НАТО
    Названа новая сумма материнского капитала
    Путин проведет встречу с руководителями СМИ
    Песков прокомментировал слухи о прибытии Пригожина в Белоруссию
    Минобороны России досрочно передали вездеходы «Витязь»
    Анонсирован международный телефонный разговор Путина
    В Кремле отметили высокий уровень консолидации общества и политических сил
    В Госдуме высказались об отмене НДФЛ для одной категории граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.