Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа

Путин: в случае успеха военного мятежа многие достижения спецоперации были бы утрачены

В случае успеха мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина многие достижения специальной военной операции (СВО) на Украине были бы утрачены. О таких последствиях порассуждал президент России Владимир Путин, его высказывание приводит ТАСС.

Глава государства заявил, что противники России попытались бы воспользоваться хаосом из-за возможного успеха мятежа, однако этого допустить не удалось.

На отдельной встрече в Представительском кабинете Кремля Путин поблагодарил военнослужащих Минобороны за подготовку к отражению вооруженного мятежа.

Российским военнослужащим во время мятежа приходилось работать в очень сложных условиях, чтобы оградить мирных граждан, подчеркнул президент.

О начале мятежа Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».