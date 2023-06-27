В Уфе спасатели вытащили из бассейна для древесины дикую косулю

В Уфе спасатели на фанерном комбинате вытащили косулю из бассейна для древесины

В Уфе из отмачивающего бассейна для древесины спасли дикого самца косули. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службы МЧС Башкирии и Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 27 июня на фанерном комбинате на улице Рижская. Для того чтобы помочь дикому животному, МЧС было организовано взаимодействие с министерством природопользования и экологии, Госкомитетом Башкирии по ЧС и руководством объекта.

Спасатели Госкомитета смогли вытащить самца из бассейна. Животное передали зоологам, которые затем его отпустили в лес. Как заявляют в Госкомитете Башкирии по ЧС, косули приходят в город, чтобы найти еду или питье, а затем возвращаются в лес. «Тем не менее, приближаться к ним небезопасно. Любой дикий зверь может расценить человека как угрозу для своей жизни и наброситься на него», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске волонтеры спасли от жестокого хозяина собаку, вопли которой, по словам соседей, слышал весь двор. Девятимесячную собаку по кличке Амура доставили в ветклинику.

