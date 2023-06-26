Собаку спасли от издевательств хозяина в Хабаровске

В районе «Южнопортовой» в Хабаровске волонтеры спасли собаку от издевательств хозяина

В Хабаровске волонтеры спасли от жестокого хозяина собаку, вопли которой, по словам соседей, слышал весь двор. Об этом сообщает местный портал DVHAB.

В районе «Южнопортовой» зоозащитники дежурили под окнами мужчины два дня. Он не выходил с ними на контакт и отказывался отдавать питомца даже за выкуп.

В один из дней хабаровчанин покинул квартиру и ушел в неизвестном направлении вместе с псом, а волонтеры продолжили дежурство возле дома. Когда мужчина вернулся несколько часов спустя, ему перегородили дорогу. Он начал отрицать обвинения в издевательстве над животным и заявил, что соседи лгут. «Собаку я вам не отдам — это моя собственность!» — высказался он.

Однако никаких документов на собаку мужчина не имел. Активисты сообщили, что уже передали несколько заявлений в полицию, а также обратились в прокуратуру, после чего он отстегнул поводок.

Девятимесячную собаку по кличке Амура доставили в ветклинику. Серьезных травм у нее не обнаружили. «Она останется в клинике на несколько дней для полного обследования и стерилизации. После этого поедет к новому хозяину», — заключила волонтер Екатерина.

Ранее в июне волонтеры новосибирского приюта спасли брошенного алабая с гниющей лапой. Неизвестные привязали собаку возле Бугринского моста, а прохожие игнорировали ситуацию. В результате у животного начала гнить лапа, оно мучилось от голода и жажды.