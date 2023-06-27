Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:57, 27 июня 2023Среда обитания

Разлив опасного химического вещества произошел в российском городе

Разлив ртути произошел в Пскове
Псков

Псков. Фото: Karasev Viktor / Shutterstock / Fotodom

На участке улицы Индустриальной в Пскове произошел разлив опасного химического вещества. На тротуар и проезжую часть попала ртуть, передает ТАСС.

В администрации российского города сообщили, что соответствующий участок сейчас огорожен. Специалисты прорабатывают вопрос ликвидации разлива. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили, что спасатели выехали на место происшествия.

Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий заявил, что площадь разлива ртути составила три квадратных метра. По его словам, рядом с местом происшествия располагается промышленная зона — угрозы жилым домам нет. После ликвидации химического вещества Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха.

В феврале в Волгоградской области произошел разлив нефти. Площадь загрязнения составила более двух тысяч квадратных метров. Лабораторные анализы показали, что содержание нефтепродуктов в почве оказалось в пять раз выше нормы, а нанесенный ей ущерб оценивается более чем в семь миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО
    Известные комики и блогеры проведут лекции для россиян
    Госдума разрешит жителям новым регионов не платить по долгам
    Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа
    IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ
    Раскритикованная украинцами Лобода извинилась
    Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе
    Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
    Путин пообещал поддержать семьи погибших при мятеже военнослужащих
    Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» за счет государства
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.