Разлив опасного химического вещества произошел в российском городе

Разлив ртути произошел в Пскове

На участке улицы Индустриальной в Пскове произошел разлив опасного химического вещества. На тротуар и проезжую часть попала ртуть, передает ТАСС.

В администрации российского города сообщили, что соответствующий участок сейчас огорожен. Специалисты прорабатывают вопрос ликвидации разлива. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили, что спасатели выехали на место происшествия.

Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий заявил, что площадь разлива ртути составила три квадратных метра. По его словам, рядом с местом происшествия располагается промышленная зона — угрозы жилым домам нет. После ликвидации химического вещества Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха.

В феврале в Волгоградской области произошел разлив нефти. Площадь загрязнения составила более двух тысяч квадратных метров. Лабораторные анализы показали, что содержание нефтепродуктов в почве оказалось в пять раз выше нормы, а нанесенный ей ущерб оценивается более чем в семь миллионов рублей.