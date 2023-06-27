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01:42, 27 июня 2023Мир

В России назвали цель 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

И.о. постпреда РФ Логвинов: ЕС перешел санкционного от блицкрига к торговой блокаде России

Фото: Pixabay

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов назвал цель 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что политический блок перешел от санкционного блицкрига, который завершился неудачей, к попытке торговой блокады России и намеревается вывести торговую войну на качественно новый уровень.

«С принятием 11-го санкционного пакета развязанная Евросоюзом и его странами-членами экономическая война против России вышла на качественно новый уровень», — заявил Логвинов.

По его словам, Брюссель хочет втянуть в противостояние с Москвой как можно больше стран мира.

23 июня Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.

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    Марина Совина
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