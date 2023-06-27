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16:52, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Парень сбрил волосы и брови в прямом эфире ради денег и остался ни с чем

Зритель пожертвовал стримеру Lacy деньги за сбривание им волос и позже отозвал перевод

Стример с ником Lacy в прямом эфире сбрил волосы и брови ради денежного пожертвования, однако зритель, который перечислил ему крупную сумму, позже лишил его перевода. Об этом пишет Dexerto.

Уточняется, что парень проводил на Twitch стрим-марафон для зрителей. Он также поставил своей аудитории условие, что сбреет волосы и брови, если сумма денежных переводов ему достигнет 750 тысяч битсов (около 638 тысяч рублей по текущему курсу).

После того как эта сумма была достигнута, Lacy сдержал слово и избавился от всех волос на голове и лице. Однако затем он обнаружил, что один из пользователей, перечисливших ему крупную сумму, отозвал свой перевод. «Ты заставил меня сбрить волосы, сбрить *** [чертовы] брови, а потом отменил перевод?» — посетовал молодой человек. Несмотря на это, парень остался в сети и продолжил вести марафон.

Ранее сообщалось, что другой стример также сбрил волосы в прямом эфире и сделал неприятное открытие. Мужчина обнаружил, что на его черепе образовалась вмятина от дуговых шумоподавляющих наушников.

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    Маргарита Щигарева
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