Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:47, 27 июня 2023Россия

Российский военный аналитик спрогнозировал сроки попыток наступления ВСУ

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ продолжать наступать еще полторы-две недели, до саммита НАТО

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Военный аналитик Владислав Шурыгин в интервью «Известиям» спрогнозировал сроки попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, они продолжатся еще полторы-две недели, до саммита НАТО в Вильнюсе.

«Потом они начнут беречь резервы, потому что технику и вооружение они уже массово не получают — им дали все, что могли. Соответственно, они будут переходить к активной обороне», — отметил специалист.

Шурыгин добавил, что спустя три недели наступления у ВСУ нет сил мощно наступать на одном направлении, они переходят к тактике разрозненных боев на разных участках линии соприкосновения и пытаются пробиться локально.

Эксперт заключил, что у России сейчас достаточно сил, чтобы держать фронт, растягивать украинские резервы своими ударами.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский раскрыл планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к Азовскому морю. По его мнению, этому поможет захват села Работино в Запорожской области, поэтому населенный пункт является стратегической целью украинских военных, однако развить успех там они не смогут.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России призвали создать контрактную армию из семи миллионов военных
    Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мятежа
    Премьер Испании прокомментировал мятеж Пригожина в России
    Российский военный аналитик спрогнозировал сроки попыток наступления ВСУ
    Российскому бойцу ММА отказали в поединке за третий чемпионский пояс ONE
    В США раскрыли возможное местонахождение Пригожина
    Россияне назвали худшие видеоигры
    В Европе заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России
    Тренер рассказала о трех упражнениях для здоровой спины на каждый день
    В США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.