Российский военный аналитик спрогнозировал сроки попыток наступления ВСУ

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ продолжать наступать еще полторы-две недели, до саммита НАТО

Военный аналитик Владислав Шурыгин в интервью «Известиям» спрогнозировал сроки попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, они продолжатся еще полторы-две недели, до саммита НАТО в Вильнюсе.

«Потом они начнут беречь резервы, потому что технику и вооружение они уже массово не получают — им дали все, что могли. Соответственно, они будут переходить к активной обороне», — отметил специалист.

Шурыгин добавил, что спустя три недели наступления у ВСУ нет сил мощно наступать на одном направлении, они переходят к тактике разрозненных боев на разных участках линии соприкосновения и пытаются пробиться локально.

Эксперт заключил, что у России сейчас достаточно сил, чтобы держать фронт, растягивать украинские резервы своими ударами.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский раскрыл планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к Азовскому морю. По его мнению, этому поможет захват села Работино в Запорожской области, поэтому населенный пункт является стратегической целью украинских военных, однако развить успех там они не смогут.

