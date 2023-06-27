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04:18, 27 июня 2023Мир

В городе Аджман на севере ОАЭ загорелся жилой небоскреб

Появились кадры горящего в городе Аджман на севере ОАЭ жилого небоскреба

Видео: Twitter / Rezan Oueiti

Сильный пожар охватил почти весь жилой небоскреб в городе-эмирате Аджман не севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), видео, снятое очевидцами, появилось в социальной сети Twitter.

На кадрах видно, как огнем охвачено почти все многоэтажное строение, которое относится к популярному в этом населенном пункте жилому комплексу «Абраж-Аджман». На видео экстренные службы пытаются справиться с пламенем.

Информацию о возгорании также подтвердила местная полиция. По данным ведомства, бригады гражданской обороны потушили пожар, на месте был создан мобильный полицейский участок. Данных о пострадавших нет.

В октябре 2022 года в Стамбуле горел 24-этажный небоскреб. Пожар вспыхнул в здании в районе Кадыкей.

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    Марина Совина
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