Экипаж российского ледокола опубликовал завораживающие фото из Арктики

Член экипажа атомного ледокола «Сибирь» опубликовал завораживающие фото из Арктики

Член экипажа российского атомного ледокола «Сибирь» опубликовал завораживающие фотографии, снятые на просторах Арктики. Серию снимков разместил Telegram-канал «Северный Морской путь».

На кадрах видно заснеженные бескрайние просторы. На одном из снимков над ледяной равниной видно белое облако необычной кучевой формы. Ландшафт и небо освещает не заходящее в полярный день солнце.

Фотографии сделал один из членов экипажа во время проводки газовоза в Карском море.

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