69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
09:15, 27 июня 202369-я параллель

Экипаж российского ледокола опубликовал завораживающие фото из Арктики

Член экипажа атомного ледокола «Сибирь» опубликовал завораживающие фото из Арктики

Фото: Telegram-канал «Северный морской путь»

Член экипажа российского атомного ледокола «Сибирь» опубликовал завораживающие фотографии, снятые на просторах Арктики. Серию снимков разместил Telegram-канал «Северный Морской путь».

На кадрах видно заснеженные бескрайние просторы. На одном из снимков над ледяной равниной видно белое облако необычной кучевой формы. Ландшафт и небо освещает не заходящее в полярный день солнце.

Фотографии сделал один из членов экипажа во время проводки газовоза в Карском море.

Ранее Русское географическое общество анонсировало тур на самый северный российских архипелаг – Землю Франца Иосифа. Предполагается, что во время путешествия туристы будут помогать научным сотрудникам в научных изысканиях – по замыслу авторов, это станет отличительной особенностью тура в Арктику.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Аксенов заявил о повреждении железной дороги в Крыму
    На Западе назвали препятствия для контрнаступления ВСУ
    В России усомнились в создании европейской системы защиты от гиперзвука
    Стилист оценил стиль Бородиной фразой «гопник и колхоз»
    ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян
    Создавшие семью влюбленные внезапно узнали о близком родстве
    Москвичам объяснили нашествие змей
    YouTube заблокировал новый канал российского издания
    Описаны новые возможности московского медицинского сервиса на основе ИИ
    Силовики начали розыск сбежавшего из спецприемника 34-летнего россиянина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.