Россияне удивились почти одинаковой цене отдыха в Сочи и на Мальдивах

TourDom: россияне удивились почти одинаковой стоимости туров в Сочи и на Мальдивы

Российские туристы удивились почти одинаковой цене туров в Сочи и на Мальдивы. Об этом рассказал портал TourDom.

Как уточняет источник, в соцсетях пользователи обсуждают коллаж, где сравнивается стоимость поездок на Мальдивы и в Сочи. Согласно изображению, тур на российский курорт обойдется туристам в сумму от 107 тысяч рублей, а на острова — от 106 тысяч.

Однако эксперты отметили, что такое сравнение некорректно, поскольку в первом случае берется пример отдыха с 4 июля, а во втором — с 25 мая. Кроме того, не указаны аэропорты отправления.

На самом же деле, по данным портала, недельный тур на Мальдивы из Москвы на начало июля будет стоить 216 тысяч рублей на двоих (завтраки и перелет включены). А в Сочи аналогичный тур на этот же период можно забронировать по цене от 92 тысяч рублей на двоих, также с завтраками и перелетом.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о способах сэкономить на летнем отдыхе. «Самым востребованным направлением внутри страны традиционно является Черноморское побережье. Но кроме самого Сочи есть, к примеру, Лазаревский район, где тоже море, но цены заметно ниже. Ниже цены и на Красной Поляне. А до Туапсинского района ехать полтора часа от аэропорта, зато там комплексы вдоль всего побережья», — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.