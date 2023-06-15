В союзе туриндустрии рассказали о способах сэкономить на летнем отдыхе

Вице-президент РСТ Барзыкин: раннее бронирование поможет сэкономить на отдыхе

Для того, чтобы отдых был максимально выгодным, к нему необходимо готовиться заранее. К примеру, значительно сэкономить поможет раннее бронирование, как минимум, за 30-40 суток, а также внимательный выбор места отдыха. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Самым востребованным направлением внутри страны традиционно является Черноморское побережье. Но кроме самого Сочи есть, к примеру, Лазаревский район, где тоже море, но цены заметно ниже. Ниже цены и на Красной поляне. А до Туапсинского района ехать полтора часа от аэропорта, зато там комплексы вдоль всего побережья», — рассказал Барзыкин.

Крым сегодня также значительно дешевле других направлений, но эксперт обратил внимание на значительные проблемы с логистикой. Альтернативой железнодорожному транспорту он считает автобусы. Время в пути на них приблизительно то же, зато цены намного ниже.

«Ниже, чем на Черноморском побережье, цены в Калининградской области, например, в Солнечногорске. Но там прохладнее. Есть Алтайский край, это уже не пляжный, а экологический, санаторно-курортный отдых, — сказал Барзыкин. — Также надо помнить о раннем бронировании, как минимум, за 30-40 суток, это поможет существенно снизить стоимость отдыха. Ну и, конечно, важно плечо проезда: дорога, как правило, отнимает 25 процентов от стоимости всего путешествия».

Ранее сообщалось, что российские туристы возмутились ценами на отдых в стране, назвав их слишком высокими. На это указывает исследование банка «Открытие» и компании «Росгосстрах». 44 процента граждан назвали их лишь слегка высокими, а еще 31 процент — чрезмерными. Лишь 19 процентов из числа опрошенных сочли отдых в России доступным.