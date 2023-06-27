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08:37, 27 июня 2023Бывший СССР

Раскрыты возможные сценарии провокации ВСУ на Запорожской АЭС

Рогов: Зеленский и Буданов рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов раскрыл возможные сценарии провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской АЭС и отметил, что может произойти ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра. Он допустил, что действия на станции продолжат череду терактов, устроенных Киевом на «Северном потоке», Каховской ГЭС и аммиакопроводе «Тольятти-Одесса».

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По словам политика, провокацию готовят президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки страны Кирилл Буданов. Они стремятся получить одобрение от западных партнеров на подобные действия. Рогов предположил, что провокация может быть осуществлена до июльского саммита НАТО.

«Сейчас киевский режим пытается заблаговременно во всем обвинить Россию, скармливая жителям подконтрольных режиму территорий и западной публике ложь о якобы минировании Россией собственной атомной станции. Это утверждение опровергают даже представители МАГАТЭ», — подчеркнул Рогов.

Ранее Зеленский обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Политик считает, что таким образом Москва хочет заставить Запад подтолкнуть Киев к завершению боевых действий.

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    Марина Совина
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