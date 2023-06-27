Аналитик рассказал о динамике спроса на нефть

Аналитик Михеев заявил о сокращении темпов роста спроса на нефть

Согласно прогнозу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), вероятно значительное сокращение темпов роста спроса на нефть. Это может быть связано с ожидаемым сокращением средних значений годового роста мировой экономики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

«Прогноз ОПЕК о росте спроса на нефть до 110 миллионов баррелей в сутки (б/с) к 2045 году вполне соответствует недавно озвученному среднесрочному прогнозу Международного энергетического агентства о росте мирового спроса к 2028 году до 105,7 миллионов, — заметил аналитик. — При этом такие прогнозы отражают значительное сокращение темпов роста спроса на нефть».

Михеев напомнил, что в течение 20 лет до начала пандемии спрос на нефть рос темпами, превышающими 1 миллион б/с в год, c 78 до 101. Озвученный ОПЕК прогноз предполагает, что в течение следующих 23 лет спрос на нефть вырастет менее чем на 8 миллионов баррелей в сутки.



«По прогнозу МВФ в ближайшие 10 лет мировая экономика сократит средние значения годового роста до 2,3 процента по сравнению с 3,8 процента в течение последних 20 лет. Это повлияет на снижение темпов роста спроса на нефть. Кроме того, по мере увеличения объемов мирового парка электромобилей, спрос на нефть для выработки автомобильного топлива в какой-то момент начнет сокращаться», — считает собеседник «Ленты.ру».



Аналитик также отметил, что мировая добыча нефти не готова расти так же быстро, как раньше в связи с глобальным недоинвестированием в добычу. В 2024 году на рынке ожидается дефицит.

Дальнейшие перспективы объема предложения на рынке будут зависеть от стоимости нефти — если она начнет заметно расти, то производители снова увеличат инвестиции в добычу. Мировой рынок нефти, таким образом, автоматически подстраивается под потребности мировой экономики Алексей Михеев аналитик

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс заявил, что мировой спрос на нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день к 2045 году. Он также назвал нефть незаменимой в обозримом будущем.