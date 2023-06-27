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15:09, 27 июня 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на пляжи Анапы опасности

Мэрия Анапы предупредила туристов о шторме и сильном донном течении

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Российских туристов предупредили о надвигающейся на пляжи Анапы опасности, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Анапы.

«27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено», — говорится в оповещении. Отдыхающих на пляжах курорта также попросили быть предельно осторожными, не подвергать себя неоправданному риску и усилить контроль за пожилыми людьми и детьми.

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Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара говорится, что в период с 26 по 28 июня в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20-22 метров в секунду.

Тем временем российский тревел-блогер возмутился цветущим морем в Анапе и не получил поддержку в сети. Мужчина показал, что море заросло водорослями, из-за чего стало опасно отпускать туда детей в одиночку. На кадрах видно, как женщина на руках выносит на берег маленькую девочку, чтобы та не запуталась в водных растениях. «Страшно, короче, детей отпускать в такое море. Оно стало слишком зеленое», — объяснил блогер.

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    Марина Черняк
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