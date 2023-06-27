Шестеро россиян похитили и пытали друга из-за подозрения в стукачестве

На Кубани шестеро юношей похитили и пытали друга, заподозрив его в работе на полицию

В Краснодарском крае шестеро молодых людей от 18 до 20 лет похитили и пытали 20-летнего друга. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, юноши из кубанского поселка Белозерный подумали, что товарищ передает полицейским сведения о них и их махинациях, а также прибавляет им несуществующие нарушения. Молодые люди вывезли потерпевшего в малолюдное место, где силой пытались выбить из него признание в стукачестве. Тот все отрицал, а после того, как был отпущен, пошел в полицию с заявлением.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Фигурантам грозит до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали восьмерых участников ОПГ, похитивших у россиян около 40 миллионов рублей.