Стало известно о взрывах в двух украинских городах

УНИАН: в Сумах и Кременчуге произошли взрывы

В украинских городах Сумы и Кременчуг произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что взрывы прогремели на фоне объявленной в восточных регионах Украины воздушной тревоги.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, после этого украинские военные начали «оттягивать свои подразделения с передовых позиций на второстепенные».