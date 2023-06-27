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12:45, 27 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в двух украинских городах

УНИАН: в Сумах и Кременчуге произошли взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В украинских городах Сумы и Кременчуг произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что взрывы прогремели на фоне объявленной в восточных регионах Украины воздушной тревоги.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, после этого украинские военные начали «оттягивать свои подразделения с передовых позиций на второстепенные».

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    Алевтина Запольская
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