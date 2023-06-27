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09:08, 27 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о прорыве линии обороны ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ оттягивают подразделения с первой линии обороны на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сказал военный. С его слов также стало известно, что Российская армия добилась успехов на северо-востоке Купянска, а украинская сторона понесла потери юго-восточнее этого населенного пункта.

Ранее Марочко сообщил об уничтожении колонны с техникой и солдатами ВСУ под городом Кременная в ЛНР. По его словам, колонна предназначалась для замены вооруженных формирований ВСУ на позициях в районе поселка Белогоровка.

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    Алевтина Запольская
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