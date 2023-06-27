Стало известно о прорыве линии обороны ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ оттягивают подразделения с первой линии обороны на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», — сказал военный. С его слов также стало известно, что Российская армия добилась успехов на северо-востоке Купянска, а украинская сторона понесла потери юго-восточнее этого населенного пункта.

Ранее Марочко сообщил об уничтожении колонны с техникой и солдатами ВСУ под городом Кременная в ЛНР. По его словам, колонна предназначалась для замены вооруженных формирований ВСУ на позициях в районе поселка Белогоровка.