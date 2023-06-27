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08:35, 27 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ под Кременной

Марочко рассказал об уничтожении колонны с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну с техникой и солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Кременная. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, колонна предназначалась для замены вооруженных формирований ВСУ на позициях в районе поселка Белогоровка. Украинские солдаты, находящиеся в Белогоровке получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время, добавил подполковник.

Ранее Марочко сообщил об использовании Киевом запрещенных химических боеприпасов в Донецкой народной республике. «При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — объяснил военный.

26 июня в ЛНР осудили на 15 лет лишения свободы военнослужащего Евгения Козлова, пытавшегося сжечь мирных жителей. По данным прокуратуры, он исполнял приказ об уничтожении граждан ЛНР и дважды выстрелил из огнемета РПВ-16 по пассажирскому микроавтобусу.

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    Алевтина Запольская
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