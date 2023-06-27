В ЛНР рассказали об использовании ВСУ химических боеприпасов при ударе по ВС РФ

Марочко: ВСУ ударили по позициям российской армии под Соледаром химическими боеприпасами

Украинские войска ударили по позициям российской армии в районе города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) запрещенными химическими боеприпасами. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По его словам, при попадании таких снарядов появляется опасный дым. «При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», — объяснил военный.

По словам Марочко, Вооруженные силы (ВС) РФ на данный момент устанавливают тип отравляющего вещества. К работе привлечены специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты.

В апреле глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ применить химоружие на запорожском направлении. ВСУ попытались атаковать российские позиции при помощи беспилотника, один из солдат получил химический ожог.