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13:17, 27 июня 2023Среда обитания

Россиянин попытался тайно продать чужую квартиру в Москве и попал под суд

В Москве задержали мошенника, который пытался продать квартиру втайне от ее хозяйки

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Зеленоградском административном округе Москвы задержали неизвестного, который пытался продать квартиру втайне от ее хозяйки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, 30-летний мужчина познакомился с 34-летней москвичкой и убедил женщину, что ему грозит незаконный арест. Злоумышленник добавил, что за деньги неправомерного наказания удастся избежать.

«Для решения вопроса он уговорил женщину подписать доверенность на продажу ее квартиры, расположенной в Зеленограде. После этого злоумышленник предложил переехать в другой регион России для совместного проживания, на что женщина согласилась», — рассказали в МВД.

После этого россиянин вернулся в Зеленоград и попытался продать принадлежащую москвичке недвижимость. Для этого он представился братом собственницы, которая якобы срочно нуждается в деньгах из-за больших долгов, и заявил риелтору о необходимости срочно заключить сделку с квартирой.

Владелице жилья о продаже ее имущества сообщили знакомые, которые увидели объявление в интернете. Тогда москвичка связалась с риелтором и обратилась в полицию. Мошенника задержали и заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее под суд попала жительница города Березники в Пермском крае, которая продала чужую квартиру, выдав ее за свою. О том, что продавец жилья не является собственницей, покупательница недвижимости узнала только после сделки.

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    Нина Ташевская
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