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16:12, 27 июня 2023Ценности

Регина Тодоренко показала архивные фото на фоне слухов о пластике

Телеведущая Регина Тодоренко показала архивные фото на фоне слухов о пластике груди

Кадр: @reginatodorenko

Российская телеведущая, блогерша и актриса Регина Тодоренко показала архивные фото на фоне слухов о пластических операциях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис скриншот со статьей, в которой авторы пытались разобраться, делала ли она маммопластику. После этого она продемонстрировала снимок, на котором запечатлела себя с верхнего ракурса. «Маммопластика — это заслуга двоих сыновей», — подписала телезвезда публикацию.

Кроме того, Тодоренко выложила несколько фото, которые были сделаны в разные годы. «На всех фото я выгляжу по-разному. Похожа?» — поинтересовалась она мнением у подписчиков.

Ранее Регина Тодоренко поделилась фото со своего школьного выпускного. На размещенном снимке знаменитость предстала в белом платье длины макси с одним рукавом. Наряд с многослойной юбкой был оформлен высоким разрезом и цветочной аппликацией и обнажал бедро и часть живота.

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    Карина Черных
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