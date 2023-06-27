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08:00, 27 июня 2023Среда обитания

В Британии обеспокоились нехваткой отходов для туалетной бумаги

The Guardian: нехватка отходов для производства туалетной бумаги в Британии угрожает лесам

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В Британии обеспокоились нехваткой отходов для производства туалетной бумаги, образовавшейся во время пандемии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование журнала Ethical Consumer.

Из-за перевода сотрудников на дистанционный режим работы на время карантина в стране сильно сократился объем бумажных отходов, подходящих для переработки и производства туалетной бумаги. Эксперты считают, что из-за этого леса оказались под угрозой: согласно исследованию, три главные компании-производители туалетной бумаги в Британии сократили количество используемого в производстве переработанного материала и заменили его срубленными деревьями.

Членская организация по лесному хозяйству Two Sides не согласилась с обвинениями в адрес производителей бумаги. По словам ее участников, все вырубленные для производства деревья высаживаются заново. При этом изделия из первичного материала необходимы, чтобы поддерживать цепочку переработки.

Ранее эколог Леванова посоветовала россиянам использовать втулки от туалетной бумаги для организации хранения мелких вещей, например, проводов и пакетов. Таким образом можно сократить негативное воздействие на окружающую среду, отказавшись от избыточного потребления.

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    Александра Качан
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