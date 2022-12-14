Россиянам рассказали об экологичных лайфхаках

Эколог Леванова назвала обмен вещами главным экологичным лайфхаком

Чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, необходимо отказаться от избыточного потребления. Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» рассказала о лайфхаках, способных продлить жизнь старым вещам, например, использовать старую зубную щетку для мытья сантехники.

«Пожалуй главные экологичные лайфхаки — это шеринг и пролонгирование использования своих старых вещей, — сказала Леванова. — К счастью, шеринг уже прочно закрепился в обществе, так что мы делим между собой не только транспорт, но и одежду и даже комнатные цветы».

Что касается использования своих вещей, эколог предлагает вспомнить все старые бабушкины советы. Например, по несколько раз использовать старые пакеты и не спешить выбрасывать ношеные вещи.

«Старая дырявая футболка пригодится для вытирания пыли и полов. Воду после мытья овощей и фруктов можно использовать для полива цветов. Пишите на бумаге с двух сторон. Из современных советов, запускайте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке. Откажитесь от классической бытовой химии, стекла и пыль протирайте специальными тряпочками, для сильных загрязнений используйте соду», — рекомендовала Леванова.

Старую зубную щетку используйте для мытья обуви или сантехники. Втулки от туалетной бумаги можно использовать для организации хранения мелких вещей, например, проводов и пакетов

Ранее стало известно, что высаженный в арктических городах газон способен влиять на концентрацию пыли в воздухе. К такому неожиданному открытию пришли ученые Института проблем промышленной экологии Севера и Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук (РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Sustanaibility.