69-я параллель
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17:11, 12 декабря 202269-я параллель

Раскрыто неожиданное влияние газонов на экологию в арктических городах

Российские ученые выяснили, что газон способен снижать уровень пыли в арктических городах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Высаженный в арктических городах газон способен влиять на концентрацию пыли в воздухе. К такому неожиданному открытию пришли ученые Института проблем промышленной экологии Севера и Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук (РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Sustanaibility.

В рамках исследования специалисты пять раз в неделю оценивали уровень пыли в воздухе города Апатиты, эксперимент проводился с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Ученые выяснили, что несмотря на сложный климат, газоны хорошо приживаются в российской арктической зоне и задерживают большое количество пыли.

«Переносимая ветром пыль неизбежно оседает на поверхности стеблей и листьев газонных трав. Таким образом, газоны не только уменьшают пылеобразующую площадь городского поселения, но и препятствуют распространению и переносу пыли из одного места в другое», — говорится в исследовании.

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За все время наблюдений превышение предельно допустимой концентрации пыли в городе было зафиксировано три раза. Это было спровоцировано движением транспорта и пылью, прилетевшей в город с хранилища «хвостов» в Мурманской области — продуктов переработки апатито-нефелиновых руд. В летние месяцы поверхность хранилища покрывается множеством пыли, которая переносится в город по ветру. Из-за глобального потепления бесснежный период увеличивается, что усугубляет проблему загрязнения в городе.

Специалисты провели минералогический анализ пыли и проанализировали, как разные травы в составе газона реагируют на антропогенное загрязнение. Ученые посоветовали формировать газон из многолетних растений — они образуют прочный покров, способный противостоять механическим повреждениям и другим негативным факторам, борются с эрозией городской почвы и очищают воздух. Самыми благоприятными травами для посадки специалисты назвали овсяницу красную и мятлик луговой.

31 октября глава кабмина Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по минимизации загрязнения российской Арктики. В план по улучшению экологии арктических территорий включено 13 мероприятий. Их закрепили за профильными министерствами и ведомствами.

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Варвара Родикова
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