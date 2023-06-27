Торнадо разрушил десятки домов в США

Reuters: в США торнадо повредил десятки домов

В воскресенье, 25 июня, несколько торнадо и штормов прошло на юге и Среднем Западе США. Десятки домов оказались повреждены, передает Reuters.

Стихийное бедствие обрушилось на Центральную Индиану и Арканзас. Наибольшему разрушению подверглись деревенские дома, в то время как для городов последствия оказались менее серьезными. На опубликованных в сети кадрах видны упавшие деревья и заблокированные дороги.

По данным пожарной службы Баргерсвилла, который находится к югу от Индианаполиса, 75 зданий в городе получили средние и тяжелые повреждения. В Центральной Индиане были организованы временные приюты для людей, чьи дома сильно пострадали или оказались полностью уничтожены. 27 июня местные жители пожаловались на перебои в электроснабжении из-за погодных условий.

В апреле 450 тысяч домохозяйств и производственных зданий в США остались без электричества в результате мощного торнадо. Сильнее всего пострадал штат Индиана, где без электричества остались более 100 тысяч потребителей. С проблемой также столкнулись жители Миннесоты, Огайо, Арканзаса и Иллинойса.