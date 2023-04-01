Сотни тысяч человек остались без света из-за разрушительного торнадо в США

CNN: разрушительное торнадо в США оставило без света 450 тысяч человек в 10 штатах

Сотни тысяч человек в десяти штатах США остались без электричества в результате мощного торнадо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информационный центр, который занимается отслеживанием нештатных ситуаций в энергетической сфере зарубежной страны.

По данным источника, без света остались более 450 тысяч домохозяйств и производственных зданий. Труднее всего пришлось штату Индиана, где из-за разрушительного торнадо обесточенными осталось более 100 тысяч потребителей. Кроме того, электроснабжения лишились 84 тысячи потребителей в Миннесоте, около 60 тысяч потребителей в Огайо и по 55 тысяч потребителей в Арканзасе и Иллинойсе.

В результате стихийного бедствия погибли пять человек. Кроме того, большому количеству объектов инфраструктуры, домов и машин был нанесен серьезный ущерб.

В марте сообщалось о том, что в ряде штатов центральной части США — Иллинойсе, Арканзасе, Айове, Висконсине, Теннесси и Миссисипи — произошли более 50 торнадо разной степени интенсивности. Так, 26 марта National Public Radio рассказало о том, что в Миссисипи и Алабаме из-за стихийного бедствия погибли по меньшей мере 26 человек. Днем ранее торнадо унесло жизни 23 человек и травмировало еще несколько десятков жителей Миссисипи.