Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:26, 27 июня 2023Моя страна

В Уфе открылась первая «умная» спортплощадка с QR-кодами

На территории уфимской школы №79 появилась площадка с QR-кодами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В столице Башкортостана в понедельник, 26 июня, открыли первую «умную» спортивную площадку. Об этом на странице своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Отмечается, что новый объект появился на территории школы № 79.

В своем посте Мавлиев уточнил, что новая спортплощадка оснащена тренажерами с QR-кодами со ссылкой на рекомендации для тренировок. Кроме того, она включает зоны взрослого и детского воркаута, хоккейную коробку, которая в летний сезон объединяет 2 баскетбольные и волейбольную площадки. Помимо прочего, на территории площадки есть беговая дорожка с резиновым покрытием и трибуна на 100 мест.

«Для обеспечения безопасности установили освещение и видеонаблюдение», — уточнил глава городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин порассуждал о новом руководстве Минобороны из числа участников СВО
    Известные комики и блогеры проведут лекции для россиян
    Путин пообещал разобраться в финансовых вопросах ЧВК «Вагнер»
    Лукашенко высказался о пользе от ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
    Госдума разрешит жителям новым регионов не платить по долгам
    Путин порассуждал о последствиях в случае успеха мятежа
    IIHF проигнорировала россиянина в материале о предстоящем драфте НХЛ
    Раскритикованная украинцами Лобода извинилась
    Известная актриса призналась в приобретенном из-за Марка Захарова страхе
    Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.