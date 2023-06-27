В Уфе открылась первая «умная» спортплощадка с QR-кодами

На территории уфимской школы №79 появилась площадка с QR-кодами

В столице Башкортостана в понедельник, 26 июня, открыли первую «умную» спортивную площадку. Об этом на странице своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Отмечается, что новый объект появился на территории школы № 79.

В своем посте Мавлиев уточнил, что новая спортплощадка оснащена тренажерами с QR-кодами со ссылкой на рекомендации для тренировок. Кроме того, она включает зоны взрослого и детского воркаута, хоккейную коробку, которая в летний сезон объединяет 2 баскетбольные и волейбольную площадки. Помимо прочего, на территории площадки есть беговая дорожка с резиновым покрытием и трибуна на 100 мест.

«Для обеспечения безопасности установили освещение и видеонаблюдение», — уточнил глава городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартовал международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».