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15:39, 27 июня 2023Из жизни

Ультрамарафонец пережил вооруженное ограбление во время забега по Африке

The Sun: грабители напали на британского ультрамарафонца во время его забега по Африке
Russell Cook

Russell Cook. Кадр: Hardest Geezer / YouTube

Британский ультрамарафонец Рассел Кук и его команда пережили вооруженное ограбление во время благотворительного забега через всю Африку. Об этом сообщает The Sun.

Рассел Кук решил осуществить проект Project Africa, в рамках которого он намерен пробежать всю Африку с юга на север и собрать средства для благотворительности. В случае успеха британец станет первым человеком, пробежавшим через весь континент.

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Когда спортсмен и его команда находились в Анголе и уже прошли около 2,9 тысячи километров из запланированных 14,5 тысячи километров, они пережили ограбление. По словам ультрамарафонца, на его фургон напали вооруженные грабители, которые забрали видеокамеры, телефоны, паспорта и деньги участников команды. «Ничто так не помогает осознать, что вы живы, как оружие, направленное вам в лицо», — признался британец.

После Анголы мужчине предстоит пересечь Конго, Камерун, Нигерию, Бенин, Того, Гану, Кот-д’Ивуар, Гвинею, Сенегал, Мавританию, Алжир. Кук планирует завершить забег в Тунисе.

Британец поблагодарил своих подписчиков в соцсетях за поддержку и подчеркнул, что несмотря на трудности намерен продолжать свой забег.

Ранее сообщалось, что канадка выиграла в женском забеге знаменитой Куперсхиллской сырной гонки, несмотря на то, что потеряла сознание из-за травмы. Девушка осознала, что стала чемпионкой и поймала сыр только в тот момент, когда очнулась в палатке первой помощи.

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    Алиса Дмитриева
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