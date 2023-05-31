Девушка в бессознательном состоянии выиграла знаменитый забег за сыром

Потерявшая сознание девушка поймала головку сыра на крутом склоне и стала чемпионкой гонки

Канадка выиграла в женском забеге знаменитой Куперсхиллской сырной гонки, несмотря на то, что потеряла сознание из-за травмы. Об этом сообщает The Guardian.

19-летняя Делани Ирвинг упала во время погони за трехкилограммовой головкой сыра вниз по крутому склону. Девушка осознала, что стала чемпионкой и поймала сыр только в тот момент, когда очнулась в палатке первой помощи. Несмотря на травму, она осталась довольна своим участием в гонке.

Я помню, как бежала и как ударилась головой, а потом проснулась рядом с врачами. Я пока не верю до конца в свою победу, но ощущения просто невероятные Делани Ирвинг победительница забега Купперсхилской сырной гонки

В день гонки прошло несколько забегов в разных категориях, первый из них выиграл 28-летний Мэтт Кролла из Манчестера. Ему удалось избежать серьезных увечий. Во время интервью он сообщил, что никак специально не готовился к гонке.

Вряд ли к этому можно подготовиться, правда ведь? Надо просто быть идиотом. Но я рад, что остался в сознании и избежал серьезных травм Мэтт Кролл победитель забега Купперсхилской сырной гонки

В 2023 году Куперсхиллская сырная гонка состоялась, несмотря на отсутствие официальных организаторов и опасения властей, связанные с многочисленными травмами, которые участники получают каждый год. Например, многократный чемпион гонки Крис Андерсон, который подтвердил свой титул уже 23 раза, за годы участия получил множество травм, включая сломанную ногу, ушиб почек, сотрясение мозга и разрыв икроножной мышцы.

Куперсхиллская сырная гонка — это ежегодное мероприятие, которое проводится в последний понедельник мая в полдень в рамках праздника Весны на холме Купера, в районе Котсуолд, в графстве Глостершир. В ходе соревнования участники бегут вниз по крутому 200-метровому холму, догоняя трехкилограммовую головку сыра Double Gloucester. Победителем становится тот, кто первым схватит сыр. В рамках соревнования проводится несколько забегов.

В Сырной гонке традиционно участвуют жители близлежащей деревни Брокворс, но в последние десятилетия мероприятие приобрело большую популярность, и на него приезжают люди со всего мира.

Ранее сообщалось о фестивале, посвященном имени Кайл, которое прошло в американском городе Кайле. Организаторы хотели побить установленный в 2017 году рекорд по единовременному собранию людей с одинаковыми именами в одном месте, однако 1500 Кайлов оказалось недостаточно.