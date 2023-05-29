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16:48, 29 мая 2023Из жизни

Полторы тысячи Кайлов приехали в город Кайл на праздник в честь имени Кайл

В США полторы тысячи Кайлов приехали в город Кайл и не побили рекорд

Кадр: City of Kyle / SWNS

В США организовали трехдневный фестиваль в честь имени Кайл, на который приехали полторы тысячи мужчин и женщин по имени Кайл со всей страны. Об этом сообщает Metro.

Городская администрация города Кайл, штат Техас, надеялась собрать тысячи людей с именем Кайл на весеннюю ярмарку-фестиваль и побить рекорд по одновременному нахождению в одном месте наибольшего количества тезок. Приехавшие на ярмарку Кайлы носили кепки и футболки с надписью «Кайл». Для гостей праздник устроили многочисленные конкурсы: они соревновались в приготовлении коктейля «Маргарита» и в поедании ребрышек. Вечером второго дня состоялся праздничный фейерверк.

Кульминацией мероприятия стал «Общий сбор Кайлов». Отбор был строгим: на площадку пускали только после проверки документов. Пока организаторы считали Кайлов, для них пел исполнитель Кайл Дэниел.

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Хотя на праздник явились более полутора тысяч Кайлов мужского и женского пола, мировой рекорд побить не удалось. Достижение осталось за городом Купрес в Боснии и Герцеговине, где в 2017 году собралось 2325 человек по имени Иван.

Несмотря на отсутствие нового рекорда, представитель администрации Кайла рассказал, что «на призыв откликнулись сотни Кайлов со всей страны, участниками стали Кайлы из 49 штатов, включая Гавайи и Аляску». На фестиваль также приехали Кайлы из разных уголков Канады.

Ранее сообщалось о проведении ежегодного Чемпионата по заклинанию червей в Корнуолле. В этом году участники выманили 260 беспозвоночных на поверхность земли с помощью музыки и плясок и побили рекорд.

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    Антонина Черташ
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