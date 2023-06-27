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09:31, 27 июня 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал новый канал российского издания

YouTube заблокировал новый канал агентства Ura.ru после удаления предыдущего

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Видеохостинг YouTube заблокировал новый канал российского информагентства Ura.ru после ограничения доступа к предыдущему. Об этом издание рассказало в Telegram.

«В объяснении платформы говорится, что наш канал якобы серьезно нарушал правила YouTube. Однако мы добросовестно выполняли свою работу: непредвзято рассказывали зрителям о том, что происходит в России и мире», — сказано в публикации. В Ura.ru уточнили, что второй канал был удален спустя месяц после блокировки первого.

Издание сочло такую меру актом цензуры. В заявлении подчеркивается, что видеохостинг практически «пошел войной против частного СМИ, у которого нет огромных ресурсов, как у государственных медиа». «Но мы принимаем вызов. Новый YouTube-канал уже создан», — также объявили в информагентстве.

О первой блокировке в отношении YouTube-канала Ura.ru сообщалось в мае. Причиной такого решения стали видео про референдумы в новых регионах России.

Перед этим видеохостинг заблокировал канал радио «Комсомольская правда», на который было подписано более 500 тысяч пользователей.

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