Лукашенко разрешил белорусам служить в ЧВК Вагнера

Президент Белоруссии Лукашенко: Минск не может удержать белорусов от службы в ЧВК Вагнера

Белорусские власти не смогут удержать граждан страны от службы в частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы никого удержать не сможем», — сказал белорусский лидер, отметив возможность зарабатывать крупные деньги в ЧВК. При этом он напомнил, что такая работа сопряжена с высоким риском для жизни.

Ранее Лукашенко заявил, что в республике не строят лагеря для бойцов ЧВК Вагнера, но Минск готов помочь им в размещении. Он также отметил, сославшись на слова главы ЧВК Евгения Пригожина, что сейчас бойцы «Группы Вагнера» находятся в полевых лагерях под Луганском.