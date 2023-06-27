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09:13, 27 июня 2023Россия

Три российские школьницы жестоко избили сверстницу и попали на видео

В Екатеринбурге три школьницы жестоко избили сверстницу на парковке торгового центра

В Екатеринбурге на парковке торгового центра Veer Mall три школьницы жестоко избили сверстницу. Случившееся попало на видео, его публикует e1.ru.

На кадрах видно, как одна из обидчиц сидит на сверстнице и со всей силы бьет ее кулаком по голове, а другая бьет ее ногами, за кадром слышен смех. К школьницам подбегает еще одна девочка, которая присоединяется к потасовке.

По информации местного издания, избитая девочка в руках держит перцовый баллончик, который до этого успела распылить в глаза одной из нападавших. В полиции рассказали, что драка произошла в конце марта, но о ней стало известно только сейчас.

«Ранее информации в полицию не поступало. Никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы», — сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу.

До этого во Владивостоке ученица одной из школ жестоко избила сверстницу и повредила ей позвоночник. Есть версия, что драка произошла из-за оскорбления матери одной из девочек.

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    Анастасия Шейкина
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