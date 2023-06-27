Бывший контрразведчик рассказал о вербовке американских спецслужб

Генерал-майор Михайлов назвал беспардонной публичную вербовку спецслужб США

Американские спецслужбы зачастую ведут себя достаточно беспардонно, пытаясь вербовать российских дипломатов, приглашая на работу через СМИ и объявления в газетах. Но можно предположить, что завербовать российских дипломатов не так просто. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в запасе, бывший контрразведчик Александр Михайлов.

«Для американцев это норма. Они считают, что можно просто подойти к дипломату и получить от него все, что хочешь. Спецслужбы США вообще ведут себя очень беспардонно. Мы помним, что периодически они начинают набирать людей для работы через объявления в газетах. Периодически приглашают на работу носителей русского языка. Ничего нового тут нет», — считает Михайлов.

По его словам, спецслужбы США рассматривают возможность привлечения дипломатов в качестве агентуры, исходя из представления о российских гражданах. Однако, по мнению Михайлова, завербовать российских дипломатов не так просто.

«Все делается на материальной основе. Наш дипкомплекс, конечно, принципиально отличается от маргинальной среды, люди туда попадают непростые, так что мы можем предположить, что завербовать наших дипломатов не так просто. С другой стороны, естественно, наверняка этого знать нельзя. Информация появляется только после разоблачения агента, так что эта тема для нас закрыта с точки зрения оценки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Вашингтон не готов добросовестно выполнять свои обязательства, так же как рекомендации и решения ООН, и сообщила, что США пытаются вербовать российских дипломатов.