Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 27 июня 2023Силовые структуры

Бывший контрразведчик рассказал о вербовке американских спецслужб

Генерал-майор Михайлов назвал беспардонной публичную вербовку спецслужб США

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Американские спецслужбы зачастую ведут себя достаточно беспардонно, пытаясь вербовать российских дипломатов, приглашая на работу через СМИ и объявления в газетах. Но можно предположить, что завербовать российских дипломатов не так просто. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в запасе, бывший контрразведчик Александр Михайлов.

«Для американцев это норма. Они считают, что можно просто подойти к дипломату и получить от него все, что хочешь. Спецслужбы США вообще ведут себя очень беспардонно. Мы помним, что периодически они начинают набирать людей для работы через объявления в газетах. Периодически приглашают на работу носителей русского языка. Ничего нового тут нет», — считает Михайлов.

По его словам, спецслужбы США рассматривают возможность привлечения дипломатов в качестве агентуры, исходя из представления о российских гражданах. Однако, по мнению Михайлова, завербовать российских дипломатов не так просто.

«Все делается на материальной основе. Наш дипкомплекс, конечно, принципиально отличается от маргинальной среды, люди туда попадают непростые, так что мы можем предположить, что завербовать наших дипломатов не так просто. С другой стороны, естественно, наверняка этого знать нельзя. Информация появляется только после разоблачения агента, так что эта тема для нас закрыта с точки зрения оценки», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Вашингтон не готов добросовестно выполнять свои обязательства, так же как рекомендации и решения ООН, и сообщила, что США пытаются вербовать российских дипломатов.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ заявила о прекращении дела против Пригожина о вооруженном мятеже
    Обнаружена новая причина метастаз рака
    Московская пенсионерка лишилась денег из-за мошеннической рекламы в Telegram
    Наряд Кендалл Дженнер на модном показе сравнили с подгузником
    Россияне назвали свои главные материальные ценности
    Известные артисты и блогеры проведут лекции для россиян
    В ООН рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Украины
    «Одноклассники» нашли способ создания более интересного контента
    В московской квартире мужчина пригрозил взорвать гранату в квартире с женой
    Поклонница Пинк бросила к ее ногам прах своей матери во время концерта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.