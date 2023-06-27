Появилось видео уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Российская авиация уничтожила бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Видео журналистам предоставило Министерство обороны России.

На кадрах показано, как разведывательные вертолеты Вооруженных сил (ВС) России наносят удар управляемым боеприпасом по украинской технике.

Ранее в сети появилось видео, на котором экипаж российского вертолета Ка-52 уничтожил бронетранспортер (БТР) ВСУ на запорожском направлении.

