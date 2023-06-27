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09:43, 27 июня 2023Бывший СССР

На Западе назвали препятствия для контрнаступления ВСУ

Politico: препятствиями для контрнаступления ВСУ стали авиация России и минные поля

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Главными препятствиями в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали авиация России, минные поля и плохая погода. Главные преграды называет издание Politico.

По его данным, низкий темп украинской армии возник ненамеренно, и Киев признает, что желал бы более быстрого контрнаступления.

При этом западные эксперты заявили, что несмотря на обучение и военную помощь, украинские силы не будут сражаться так же, как силы НАТО.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ переброска стратегического резерва ВСУ в район города Гуляйполе в Запорожской области может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.

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    Алевтина Запольская
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