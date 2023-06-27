На Западе назвали препятствия для контрнаступления ВСУ

Politico: препятствиями для контрнаступления ВСУ стали авиация России и минные поля

Главными препятствиями в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали авиация России, минные поля и плохая погода. Главные преграды называет издание Politico.

По его данным, низкий темп украинской армии возник ненамеренно, и Киев признает, что желал бы более быстрого контрнаступления.

При этом западные эксперты заявили, что несмотря на обучение и военную помощь, украинские силы не будут сражаться так же, как силы НАТО.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ переброска стратегического резерва ВСУ в район города Гуляйполе в Запорожской области может свидетельствовать о втором этапе контрнаступления.