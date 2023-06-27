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07:00, 27 июня 2023Среда обитания

Названы регионы России с самыми большими выбросами вредных веществ

FinExpertiza: в 2022 году больше всего вредных веществ выбросилось в Красноярском крае

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Больше всего вредных веществ в 2022 году выбросилось в атмосферу в Красноярском крае — показатель достиг 2,83 миллиона тонн. Регионы с подобной проблемой назвали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

На Красноярский край пришлось 12,7 процента от всех выбросов в стране. Регионом с самыми большими выбросами также стала Кемеровская область, где показатель оценили в 1,66 миллиона тонн. Топ-3 списка замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ — выбросы достигли 1,06 миллиона тонн. Ниже в списке расположились Свердловская область (948,7 тысячи тонн), Иркутская область (800,2 тысячи тонн) и Башкортостан (562,5 тысячи тонн).

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Регионом с минимальными суммарными выбросами оказалась Тыва, где выбросилось 12,4 тысячи тонн). В рейтинг также вошли Калмыкия (13,9 тысячи тонн) и Севастополь (14,8 тысячи тонн). Что касается Москвы, то за год на столицу пришлось 384 тысячи тонн загрязняющих веществ. В Санкт-Петербурге показатель достиг 204,3 тысячи тонн.

Ранее эксперты FinExpertiza пришли к выводу, что на конец 2022 года больше всего незаконных свалок в России находилось в Башкирии. Вторую строчку рейтинга заняла Бурятия, топ-3 списка замкнула Оренбургская область.

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    Нина Ташевская
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