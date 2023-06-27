Завод в Донецке пострадал при обстреле

Завод угольного машиностроения в Донецке получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке завод угольного машиностроения получил повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что завод расположен в Петровском районе города. Повреждения также получили частные жилые дома на улице Твардовского.