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23:11, 27 июня 2023Бывший СССР

Завод в Донецке пострадал при обстреле

Завод угольного машиностроения в Донецке получил повреждения при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке завод угольного машиностроения получил повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что завод расположен в Петровском районе города. Повреждения также получили частные жилые дома на улице Твардовского.

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    Екатерина Подвигина
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