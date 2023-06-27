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13:11, 27 июня 2023Россия

Российские войска поразили командный пункт бригады ВСУ на территории ДНР

Минобороны сообщило о поражении командного пункта 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска поразили командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженный объект находился в районе населенного пункта Выемка Донецкой народной республики (ДНР).

Также Минобороны отчиталось о ходе боев на донецком направлении. По данным военного ведомства, за минувшие сутки российские военнослужащие отразили семь атак украинских войск на указанном участке линии боевого соприкосновения.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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