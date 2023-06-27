Мэрию Нью-Йорка забросали пиццей из-за «зеленых» мер

Активист бросил в мэрию Нью-Йорка пиццу на фоне ограничения использования дровяных печей

Мэрию Нью-Йорка забросали пиццей из-за нововведений властей, ограничивающих использование дровяных печей для их приготовления с целью очищения воздуха в городе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Публичный протест против «зеленых» мер выразил активист и художник Скотт Лобайдо, который бросил через забор администрации города несколько пицц со словами «дайте нам пиццу или дайте нам умереть». Он обвинил власти города в том, они занимаются не тем, чем нужно, и уничтожают малый бизнес, а также отметил, что они, похоже, «боятся пиццы». «Нью-Йорк - ничто без пиццы», — заключил Лобайдо. Позже «вечеринку с пиццей» прервали полицейские, задержавшие мужчину.

Ранее стало известно о том, что владельцев пиццерий в городе, в заведениях которых дровяные печи были установлены до 2016 года, обязали установить системы очистки стоимостью примерно в 20 тысяч долларов (около 1,68 миллиона рублей) и дополнительно тратить деньги на их техническое обслуживание. Автором инициативы стал департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка. При помощи установки систем контроля вредных выбросов власти рассчитывают сократить выбросы углекислого газа в атмосферу от пиццерий города до 75 процентов.

Некоторые владельцы пиццерий остались недовольны нововведением. Они отметили, что установка систем очистки «обойдется им в целое состояние», так как власти не захотели финансово помогать заведениям с соблюдением новых норм. Кроме того, часть рестораторов считает, что контролирующие вредные выбросы фильтры «уничтожат вкус продукта». Наконец, они выразили сомнение относительно того, что нововведение окажет значительное положительное влияние на окружающую среду.