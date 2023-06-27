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06:00, 27 июня 2023Среда обитания

В Нью-Йорке захотели спасти планету через дровяные печи

Владельцев пиццерий в Нью-Йорке обязали установить системы контроля вредных выбросов

Фото: Unsplash

В Нью-Йорке решили спасти планету через дровяные печи. О этом сообщает New York Post.

Владельцев пиццерий в городе, в заведениях которых дровяные печи были установлены до 2016 года, обязали установить системы очистки стоимостью примерно в 20 тысяч долларов (около 1,68 миллиона рублей) и дополнительно тратить деньги на их техническое обслуживание. Автором инициативы стал департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка. При помощи установки систем контроля вредных выбросов власти рассчитывают сократить выбросы углекислого газа в атмосферу от пиццерий города до 75 процентов. «Все жители Нью-Йорка заслуживают того, чтобы дышать здоровым воздухом, а дровяные и угольные печи являются одними из крупнейших источников вредных загрязнителей в районах с плохим качеством воздуха», — убеждены в департаменте.

Некоторые владельцы пиццерий, в свою очередь, остались недовольны нововведением. Они отметили, что установка систем очистки «обойдется им в целое состояние», так как власти не захотели финансово помогать заведениям с соблюдением новых норм. Кроме того, часть рестораторов считает, что контролирующие вредные выбросы фильтры «уничтожат вкус продукта». Наконец, они выразили сомнение относительно того, что нововведение окажет значительное положительное влияние на окружающую среду.

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Напротив, некоторые владельцы пиццерий отметили, что установка систем контроля выбросов привела к положительным результатам — после нее жители соседних с пиццерией квартир перестали жаловаться на запах дыма, проникающий в жилые помещения. Тех, кто негативно отнесся к нововведениям и пожаловался на ухудшение качества продукта, они обвинили в попытке сэкономить деньги.

В апреле стало известно, что в США рекордными темпами вырос уровень загрязнения воздуха. Содержание углекислого газа в атмосфере увеличивалось самыми большими темпами за последние 65 лет, рост фиксировали 11 лет подряд.

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    Полина Кислицына
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