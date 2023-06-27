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17:47, 27 июня 2023Моя страна

В челябинском парке научат делать книжные закладки

Сотрудники библиотеки проведут мастер-классы по созданию книжных закладок в Челябинске

Фото: VeronArt16 / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники челябинской библиотеки имени Пушкина проведут мастер-класс, в рамках которого научат делать книжные закладки. Об этом пишет портал «Хорошие новости».

Первое мероприятие состоится в парке имени Гагарина в среду, 28 июня, в рамках проекта по созданию книжных террас под открытым небом в парках города. Горожане смогут поучаствовать в обмене книгами, творческих мастер-классах и литературных викторинах. Также их ждут познавательные прогулки.

Организатором книжных террас стала Централизованная библиотечная система Челябинска. «Мы открываем Летние книжные террасы в центральном парке имени Ю. Гагарина, парке имени Тищенко и в Саду Победы. Культурная программа от библиотек рассчитана как на детей, так и на взрослых», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы города Челябинска Светлана Анищенко.

Ранее в июне сообщалось, что частный преподаватель английского языка Грант Джеффри Поттер, который является гражданином США, проведет в Челябинске лекцию под названием «Мифы власти у Дж. Р. Р. Толкина». Мероприятие приурочено к 35-летию первого полного русского перевода «Хранителей», оно состоится 28 июня в Публичной библиотеке по адресу проспект Ленина, дом 60.

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    Карина Черных
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