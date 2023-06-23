Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:51, 23 июня 2023Моя страна

Американец проведет лекцию о Толкине на русском языке в Челябинске

Учитель английского Грант Джеффри Поттер из США проведет лекцию о Толкине в Челябинске

Фото: «Золотерра»

Частный преподаватель английского языка Грант Джеффри Поттер, который является гражданином США, проведет в Челябинске лекцию под названием «Мифы власти у Дж. Р. Р. Толкина». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Как пишет издание, несмотря на геополитическую обстановку, американец решил не возвращаться на родину и продолжает жить в России. В среду, 28 июня, он прочитает лекцию для поклонников фантаста Джона Толкина. Мероприятие приурочено к 35-летию первого полного русского перевода «Хранителей», оно состоится в Публичной библиотеке по адресу проспект Ленина, дом 60.

Грант будет говорить на русском языке, который выучил за время жизни и учебы в Челябинске. Однако на лекции будет присутствовать переводчик. Эту работу выполнит доцент кафедры философии института медиа и социально гуманитарных наук ЮУрГУ Кирилл Резвушкин. «Грант очень любит Толкина, даже сам пишет романы. Говорил, что хочет стать писателем. Он интересуется философией, историей, языками, наукой», — комментирует Резвушкин. 

Грант Поттер также ведет блог на YouTube, где рассказывает о жизни в России. До переезда он получил образование в Калифорнийском университете. 

В июне сообщалось, что а Челябинске открыли новую уличную спортивную площадку, где бесплатно смогут заниматься все желающие. Пять раз в неделю тренировки для горожан будут проводить профессиональные атлеты.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    МИД России рассказал детали встречи «ядерной пятерки»
    Экс-главу российского города выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест
    Необходимость отключать горячую воду летом на срок до двух недель объяснили
    Мужчина два месяца делал копию сумки Hermès за миллионы рублей ради возлюбленной
    В МИД пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов
    Российский студент заказал наркотический коктейль и стал фигурантом дела
    Очередь за бесплатными бургерами в Москве попала на видео
    Прибыль от драки Маска и Цукерберга оценили в миллиард долларов
    Женщина с пятнами на лице обрела внешность известной рэперши с помощью макияжа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.